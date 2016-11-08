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Karşıyaka & Uşak Avrupa sınavında

Karşıyaka ve Şampiyonlar Ligi sınavına çıkıyor

Karşıyaka & Uşak Avrupa sınavında
Basketbolda Pınar Karşıyaka ve Muratbey Uşak FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bugün 4. maçlarını oynayacak. B Grubu'nda Karşıyaka saat 21.00'de Saratov'a konuk olacak.

MURAT BEY UŞAK DIŞ SAHADA
C Grubu'nda ise Muratbey Uşak deplasmanda saat 20.30'da Rosa Radom ile karşılaşacak.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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