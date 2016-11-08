Karşıyaka & Uşak Avrupa sınavında

Basketbolda Pınar Karşıyaka ve Muratbey Uşak FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bugün 4. maçlarını oynayacak. B Grubu'nda Karşıyaka saat 21.00'de Saratov'a konuk olacak.



MURAT BEY UŞAK DIŞ SAHADA

C Grubu'nda ise Muratbey Uşak deplasmanda saat 20.30'da Rosa Radom ile karşılaşacak.