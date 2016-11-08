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Gençlerbirliği’nde Üzülmez gitti!

Başkent kulübünde ile yollar ayrıldı

Gençlerbirliği’nde Üzülmez gitti!
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği teknik direktör İbrahim Üzülmez'in görevine son verildi. Son haftalarda düşüşe geçen Ankara temsilci bu sezon Süper Lig'de 10 maçta topladığı 11 puanla 9. sırada bulunuyordu.

CAVCAV "PARAGÖZ" DEMİŞTİ
Başkan İlhan Cavcav geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada Üzülmez'i para göz olmakla suçlamış, bu sözler büyük olay yaratmıştı.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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