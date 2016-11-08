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Aksoy: Doğruya doğru yanlışa yanlış desinler

Trabzonspor Mali İşler Koordinatörü , hakem hatalarından canlarının çok yandığını ifade ederek,“Doğruya doğru yanlışa yanlış desinler” dedi.

Aksoy: Doğruya doğru yanlışa yanlış desinler
Trabzonspor Mali İşler Koordinatörü Emre Aksoy, Beşiktaş maçında yaşanan hakem hatalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Aksoy, "Hata ile art niyeti ayıran ince çizgi özür dilemektir. Trabzonspor olarak hakem hatalarından bugüne kadar canımız çok yandı. Bu sezon hakem hatası olmayacağını düşünmemize rağmen yanıldık" dedi.

HERKES HATA YAPABİLİR
Herkesin hata yapabileceğini söyleyen Aksoy, "Birilerinin çıkıp özür dilemesini ya da yanlış kararlar verildiğinin açıklanmasını sorumluların ağzından duymak istiyoruz. Doğruya doğru yanlışa yanlış desinler. Cünkü sustukça kamuoyunun tepkisini alıyorlar" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'A YANIT VERDİ
Aksoy Beşiktaş'a mesaj göndererek, "Namağlup gitmek saygı kazandırmaz. Samimi olmak ve hak ederek galip gelmek saygı kazandırır" diye konuştu.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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