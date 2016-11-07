Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş maçından sonra soyunma odasına inerek Quaresma'dan darbe alan Yusuf Erdoğan'a seslendi. Başkan, önce geçmiş olsun dileklerini iletti ve ardından çok çarpıcı ifadeler kullandı.



YENİLGİYE ÜZÜLÜYORUM

Bordo-mavili kulübün başkanı Usta, "O tekmeyi biz de yedik. Senin canın kadar bizim de canımız yandı ama hakem görmedi. Bugün çok iyiydin ve böyle devam etmelisin" dediği öğrenildi. Yusuf Erdoğan da, "Yediğim tekmeye değil puan alamadığımıza üzülüyorum" diyerek, Başkan Muharrem Usta'ya teşekkür etti.