Usta: O tekmeyi biz de yedik

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta,Beşiktaş maçından sonra soyunma odasına inerek Quaresma'dan darbe alan Yusuf Erdoğan'a seslendi. Başkan, önce geçmiş olsun dileklerini iletti ve ardından çok çarpıcı ifadeler kullandı.
YENİLGİYE ÜZÜLÜYORUM Bordo-mavili kulübün başkanıUsta, "O tekmeyi biz de yedik.Senin canın kadar bizim de canımızyandı ama hakem görmedi.Bugün çok iyiydin ve böyle devametmelisin" dediği öğrenildi. YusufErdoğan da, "Yediğim tekmeyedeğil puan alamadığımıza üzülüyorum"diyerek, Başkan MuharremUsta'ya teşekkür etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.