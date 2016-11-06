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Konya ve Karabük’ü deviren Kanarya, Akhisar deplasmanında. Hedef ligde 3’te 3 yaparak zirve yarışını sürdürmek.

Sarı-Lacivertliler, ligin 10. haftasında bugün 'a konuk oluyor. Deplasmanda Konya'yı evinde Karabük'ü mağlup ettikten sonra hafta arası Avrupa Ligi'nde dünya devi Manchester United'a sahayı dar eden ve 2-1 kazanan 'nin şimdiki hedefi Akhisar'ı devirmek. 19.00'da start alan mücadelede Halil Umut Meler düdük çalıyor. Sarı- lacivertliler geçmişte büyük sıkıntılar yaşadığı rakibini aşarak yükselişini sürdürmek istiyor.



4-3 KANARYA ÖNDE
Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor'la bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Ege temsilcisi de 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Kanarya kaydettiği 15 gole karşılık, kalesinde 10 gol gördü. Sarı-lacivertliler bugünkü mücadeleyi kazanarak milli aranın ardından ağırlayacağı Galatasaray derbisi öncesi moralini yüksek tutmayı hedefliyor.

İŞTE İLK 11'LER
Akhisar Belediyespor: Fatih, Ömer, Serdar, Caner, Tolga, Sissoko, N'Guemo, Muğdat, Mervan, Özer, Rodallega

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Lens, Volkan Şen, Van Persie

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  • 06 Kasım 2016, Pazar 18:14
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