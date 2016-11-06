Es-Es’ten zengin kalkışı

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor evinde Eskişehirspor ile karşılaştı. Karşılaşmadan Eskişehirspor 1-0 galibiyetle ayrıldı. Es-Es'in golünü 25. dakikada Erkan Zengin kaydetti. Bu sonuçla konuk takım 16 puana yükselirken, ev sahibi ekip 11 puanda kaldı. Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Zorlu bir deplasmanda kazandığımız için çok mutluyum. Bu takım Süper Lig'e çıkacak" dedi.
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