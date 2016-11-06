  1. Önemli olan 3 puan
  2. Quaresma kırmızı görmeliydi

Es-Es’ten zengin kalkışı

, Adana Demirspor deplasmanında Erkan Zengin’in golüyle kazandı

Es-Es’ten zengin kalkışı
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor evinde Eskişehirspor ile karşılaştı. Karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Es-Es'in golünü 25. dakikada Erkan Zengin kaydetti. Bu sonuçla konuk takım 16 puana yükselirken, ev sahibi ekip 11 puanda kaldı. Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Zorlu bir deplasmanda kazandığımız için çok mutluyum. Bu takım Süper Lig'e çıkacak" dedi.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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