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, Çin’de çok iyi başladı

İpek Soylu, Çin’de çok iyi başladı
Milli tenisçi İpek Soylu ile çiftlerdeki takım arkadaşı Çinli Yifan Xu, WTA Elite Trophy'ye galibiyetle başladı. Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen turnuvada -Yifan Xu çifti, gruptaki ilk maçta Avustralyalı Anastasia Rodionova ile Ukraynalı Olga Savchuk'un karşısına çıktı. İpek ile partneri Xu, rakiplerini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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