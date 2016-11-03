Cavaliers en iyi başlangıcı yaptı

NBA' de Cleveland Cavaliers, Houston Rockets'ı 128-120 mağlup ederek 2000- 2001'den bu yana en iyi sezon başlangıcına imza attı. Son şampiyon Cavaliers bu seri galibiyetleriyle son 16 yılın en iyi sezon başlangıcını yapmış oldu. Cavaliers'ta Kyrie Irving 32 sayı ve 4 asistle en skorer isim oldu.