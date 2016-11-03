  1. Bunun vebali kime ait?
  2. Abdullah Avcı’dan liderlik hesabı

Cavaliers en iyi başlangıcı yaptı

Cavaliers, Houston’u yenerken son 16 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı

Cavaliers en iyi başlangıcı yaptı
NBA' de Cleveland Cavaliers, Houston Rockets128-120 mağlup ederek 2000- 2001'den bu yana en iyi sezon başlangıcına imza attı. Son şampiyon Cavaliers bu seri galibiyetleriyle son 16 yılın en iyi sezon başlangıcını yapmış oldu. Cavaliers'ta Kyrie Irving 32 sayı ve 4 asistle en skorer isim oldu.
Etiketler:
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar