  1. F.Bahçe Euro Lig’de Kazan’ı ağırlıyor
  2. M.United maçının hakemi değişti

Tahtadaki ilk isim RVP

Birkaç hafta öncesine kadar herkesin “Bitti” dediği hem golcü hem 10 numara hem de lider özellikleriyle Fenerbahçe’de 2. baharını yaşamaya başladı.

Tahtadaki ilk isim RVP
Geldiği ilk günden beri Fenerbahçe'de en çok tartışılan isim olan olan Van Persie son 3 haftadır bambaşka bir rolle sahneye çıktı. Yıllardır alıştığı forvet hattının solunda veya ortasında değil de bir adım gerisinde oynayan RVP golleri ve asistleriyle ön plana çıkmış durumda.

DAHA BİTMEMİŞ...
Son Karabük maçında Emenike'nin yokluğunda gole en yakın isim olarak görev yapan RVP. sezonun kalan kısmında daha çok 10 numara gibi oynayacak! Bir ara herkesin "Tamam artık bitti" dediği Robin Van Persie, teknik patron Dick Advocaat'ın 11 tahtasına yazdığı ilk isim olmaya başladı! Tüm bunların dışında Hollandalı yıldız, Fenerbahçe'nin özlemini çektiği liderlik görevini yaptağını ve arkadaşlarını yönlendirdiği görülüyor.
Etiketler:
  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar