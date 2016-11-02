Tahtadaki ilk isim RVP

Geldiği ilk günden beri Fenerbahçe'deen çok tartışılan isim olanolan Van Persie son 3 haftadır bambaşkabir rolle sahneye çıktı. Yıllardıralıştığı forvet hattının solunda veyaortasında değil de bir adım gerisindeoynayan RVP golleri ve asistleriyle önplana çıkmış durumda.
DAHA BİTMEMİŞ...
Son Karabük maçında Emenike'nin yokluğunda gole en yakın isim olarak görev yapan RVP. sezonun kalan kısmında daha çok 10 numara gibi oynayacak! Bir ara herkesin "Tamam artık bitti" dediği RobinVan Persie, teknik patron Dick Advocaat'ın11 tahtasına yazdığı ilk isim olmaya başladı! Tüm bunların dışında Hollandalı yıldız, Fenerbahçe'nin özlemini çektiği liderlik görevini yaptağını ve arkadaşlarını yönlendirdiği görülüyor.
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