Tahtadaki ilk isim RVP

Geldiği ilk günden beri Fenerbahçe'de en çok tartışılan isim olan olan Van Persie son 3 haftadır bambaşka bir rolle sahneye çıktı. Yıllardır alıştığı forvet hattının solunda veya ortasında değil de bir adım gerisinde oynayan RVP golleri ve asistleriyle ön plana çıkmış durumda.



DAHA BİTMEMİŞ...

Son Karabük maçında Emenike'nin yokluğunda gole en yakın isim olarak görev yapan RVP. sezonun kalan kısmında daha çok 10 numara gibi oynayacak! Bir ara herkesin "Tamam artık bitti" dediği Robin Van Persie, teknik patron Dick Advocaat'ın 11 tahtasına yazdığı ilk isim olmaya başladı! Tüm bunların dışında Hollandalı yıldız, Fenerbahçe'nin özlemini çektiği liderlik görevini yaptağını ve arkadaşlarını yönlendirdiği görülüyor.