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Sinan Şamil için kabrinde tören

Geçen yıl hayatını kaybeden kabrinde anıldı

Sinan Şamil için kabrinde tören
Türk boksunun en önemli isimlerinden biri olan Sinan Şamil Sam, ölümünün 1. yılında Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve beraberindekiler tarafından kabri başında anıldı.

BÜYÜK BAŞARILARI VARDI
Sinan Şamil Sam 1993'te Avrupa Şampiyonu, 1999'da Dünya Boks şampiyonu olmuştu.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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