Sinan Şamil için kabrinde tören

Türk boksunun en önemli isimlerinden biri olan Sinan Şamil Sam, ölümünün 1. yılında Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve beraberindekiler tarafından kabri başında anıldı.



BÜYÜK BAŞARILARI VARDI

Sinan Şamil Sam 1993'te Avrupa Şampiyonu, 1999'da Dünya Boks şampiyonu olmuştu.