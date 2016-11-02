Sinan Şamil için kabrinde tören

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Türk boksunun en önemli isimlerinden biri olan Sinan Şamil Sam, ölümünün 1. yılında Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve beraberindekiler tarafından kabri başında anıldı.
BÜYÜK BAŞARILARI VARDI
Sinan Şamil Sam 1993'te Avrupa Şampiyonu, 1999'da Dünya Boks şampiyonu olmuştu.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Gazete
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