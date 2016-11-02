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Kupada kura günü

’nda gruplar bugün belli oluyor... Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki binasında yapılacak 15.00’te A Spor’dan yayınlanacak...

Kupada kura günü
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oluyor. A Spor'un yayınladığı bu dev organizasyondaki bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Orhan Saka Salonu'nda yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak kuralarda 32 ekip yer alıyor. 4'er takımın bulunacağı 8 grupta çift devreli lig usulüne göre gerçekleştirilecek maçlar sonunda ilk 2 sırayı alanlar, son 16'ya adını yazdıracak. Geçtiğimiz sezonki Ziraat Türkiye Kupası grup maçları müthiş bir heyecana sahne olmuş, zaman zaman alınan sürpriz sohuçlar futbol kamuoyunda günlerce konuşulmuştu.

NEFESLER TUTULDU...
Kura çekimine 32 takımın başkan ve üst düzey yöneticileri katılacak. Kura çekimi öncesinde sunuş konuşması yapılacak.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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