Kupada kura günü

Ziraat Türkiye Kupası'ndagruplar belli oluyor. A Spor'unyayınladığı bu dev organizasyondakikura çekimi bugün TürkiyeFutbol Federasyonu'nun (TFF)Riva'daki Orhan Saka Salonu'ndayapılacak. Saat 15.00'tebaşlayacak ve A Spor'dan yayınlanacakkuralarda 32 ekip yer alıyor.4'er takımın bulunacağı 8grupta çift devreli lig usulüne göregerçekleştirilecek maçlar sonundailk 2 sırayı alanlar, son 16'ya adınıyazdıracak. Geçtiğimiz sezonki ZiraatTürkiye Kupası grup maçlarımüthiş bir heyecana sahneolmuş, zaman zaman alınan sürprizsohuçlar futbol kamuoyundagünlerce konuşulmuştu.
NEFESLER TUTULDU...
Kura çekimine 32 takımın başkan ve üst düzey yöneticileri katılacak. Kura çekimi öncesinde sunuş konuşması yapılacak.
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