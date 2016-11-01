Akhisar Belediye’de operasyon var!

Başakşehir'e 5-1 mağlup olan AkhisarBelediyespor'da büyük şok yaşanırken,ilk 8 maçta kalesinde 6 gol gören takımınınbir maçta 5 gol birden yemesi, teknik direktörTolunay Kafkas'ı çileden çıkardı.
DOUGLAO VE FATİH KIZAĞA
Tecrübeli hocanın hafta sonu oynanacak Fenerbahçemaçı öncesi stoper Douglao'yu kızağaçekmesine kesin gözüyle bakılırken moralibozulan kaleci Fatih'i dinlendirebileceğiöğrenildi. Tolunay Kafkas'ın orta alanda dadeğişime gidebileceği belirtiliyor.
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