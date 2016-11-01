Akhisar Belediye’de operasyon var!

Başakşehir'e 5-1 mağlup olan Akhisar Belediyespor'da büyük şok yaşanırken, ilk 8 maçta kalesinde 6 gol gören takımının bir maçta 5 gol birden yemesi, teknik direktör Tolunay Kafkas'ı çileden çıkardı.



DOUGLAO VE FATİH KIZAĞA

Tecrübeli hocanın hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi stoper Douglao'yu kızağa çekmesine kesin gözüyle bakılırken morali bozulan kaleci Fatih'i dinlendirebileceği öğrenildi. Tolunay Kafkas'ın orta alanda da değişime gidebileceği belirtiliyor.