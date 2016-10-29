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Soylu: Akyazı’yı Aralık’ta açacağız

Dün antrenmanı ziyaret eden İçişleri Bakanı , Akyazı Stadı için müjdeyi verdi.

Soylu: Akyazı’yı Aralık’ta açacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet r'un dünkü idmanını ziyaret etti. Soylu, "Aralık ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Trabzon'daki Akyazı Stadı ile birçok projeyi hizmete açacağız" dedi.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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