Solda daha iyiyim karar hocanın

Cimbom'un milli oyuncusu Yasin Öztekin basın toplantısı düzenledi... Yıldız futbolcu sağda oynamasıyla ilgili olarak, "Hocamız, sol tarafta daha iyi olduğumu biliyor ama takımımız için sağ tarafta oynamamı daha uygun görüyor. Çünkü solda Bruma var. Sağda istediğim oyunu yüzde 100 oynayamasam da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hoca nerede görev verirse elimden geleni yapmak zorundayım. Solda oynadığımda birebirlerde daha etkili oluyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.