Karabük mesaisi yeniden başladı

F.Bahçe, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışma yaptılar. Pas organizasyonlarının ardından antrenman çift kale maçlarla tamamlandı.



FERNANDAO TAKIMA KATILDI

Uzun süredir sakat olan Jose Fernandao, dünkü çalışmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Daha sonra tekrar bireysel çalışmaya döndü. Brezilyalı golcünün pazartesi gününden itibaren takıma tam anlamıyla katılmasının beklendiği ifade edildi. Takımda Ozan ve Van der Wiel dışında bir sakat kalmadı.