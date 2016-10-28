Karabük mesaisi yeniden başladı

F.Bahçe, Kardemir Karabükspormaçının hazırlıklarını birgünlük iznin ardından dün yaptığıantrenmanla sürdürdü. Saat11.00'de başlayan antrenman 1saat 30 dakika sürdü. Isınma vekoordinasyon hareketlerinin ardından2 gruba ayrılan oyuncular5'e 2 top kapma ve pas çalışmayaptılar. Pas organizasyonlarınınardından antrenman çift kalemaçlarla tamamlandı.
FERNANDAOTAKIMA KATILDI Uzun süredir sakat olan JoseFernandao, dünkü çalışmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Daha sonra tekrar bireysel çalışmaya döndü. Brezilyalı golcünün pazartesi gününden itibaren takıma tam anlamıyla katılmasının beklendiği ifade edildi. Takımda Ozan ve Vander Wiel dışında bir sakat kalmadı.
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