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’dan anlamlı özür

Jose Mourinho’dan anlamlı özür
M.Cıty maçının son düdüğüyle birlikte tribünlere yönelen M.United Teknik Direktörü hafta sonu oynanılan ve 4-0 kaybedilen Chelsea maçı nedeniyle özür diledi. Jose Mourinho City karşısında alınan galibiyeti taraftarlara armağan etti.
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