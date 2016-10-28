G.Saray-F.Bahçe’nin Avrupa sınavnı

Euro Lig'de bugün Türk derbisi oynanacak. Bugüne kadar ligde oynadığı 3 maçı galip bitiren Fenerbahçe, ilk 3 maçta sahadan mağlup ayrılan Galatasaray'ın konuğu olacak.



MAÇ 20.00'DE BAŞLAYACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu zorlu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.