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G.Saray-F.Bahçe’nin Avrupa sınavnı

G.Saray ile F.Bahçe Euro Lig’de karşı karşıya gelecek

G.Saray-F.Bahçe’nin Avrupa sınavnı
Euro Lig'de bugün Türk derbisi oynanacak. Bugüne kadar ligde oynadığı 3 maçı galip bitiren Fenerbahçe, ilk 3 maçta sahadan mağlup ayrılan Galatasaray'ın konuğu olacak.

MAÇ 20.00'DE BAŞLAYACAK
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu zorlu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
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