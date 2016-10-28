Eskişehirspor’a çifte ceza verildi

TFF Göztepe ile Eskişehirspor arasında oynanan maçta sahadan çekilen Eskişehirspor'u affetmedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Eskişehirspor'u 3-0 mağlup ilan etti. Ayrıca 3 puanın silinmesini kararlaştırdı.



HALİL ÜNAL'A 42 GÜN CEZA

Ayrıca Eskişehir Başkanı Halil Ünal'a 42 gün mahrumiyet ve 26 bin TL, Teknik Direktör Alpay Özalan'a ise 2 maç men cezası verdi.