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’a çifte ceza verildi

Eskişehir, Göztepe önünde 3-0 yenik ilan edildi. Ayrıca 3 puanı silindi.

Eskişehirspor’a çifte ceza verildi
TFF Göztepe ile Eskişehirspor arasında oynanan maçta sahadan çekilen Eskişehirspor'u affetmedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Eskişehirspor'u 3-0 mağlup ilan etti. Ayrıca 3 puanın silinmesini kararlaştırdı.

HALİL ÜNAL'A 42 GÜN CEZA
Ayrıca Eskişehir Başkanı Halil Ünal'a 42 gün mahrumiyet ve 26 bin TL, Teknik Direktör Alpay Özalan'a ise 2 maç men cezası verdi.
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