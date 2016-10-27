Trabzon turu uzattı!

Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu'nda Spor Toto3. Lig ekiplerinden ÇorumBelediyespor'u uzatmalarda 2-1mağlup eden Trabzonsporgruplara kalan taraf oldu...23. dakikada Çağrı'nın pasındasol kanatta topla buluşanBurak'ın ceza sahasıiçi son çizgiye inerek altıpasa açtığı ortada top buluşanSalim meşin yuvarlağı boş kaleyegönderdi: 1-0. 49. dakikadaMuhammet'in pasında ceza yayıüzerinde topla buluşan Onazi'ninvuruşunda kaleci Burak'tandönen topu İmam uzaklaştırdı.79. dakikada MehmetEkici'nin pasında ceza sahasıiçi sağ çaprazda topla buluşanYusuf'un vuruşunukaleci Burak kurtardı.
EKİCİ ORTALADI, OKAY KAFAYI VURDU Trabzon aradığı golü bitime 5 dakika kala buldu. Okay'ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan N'Doye'nin kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1. 108. dakikada Sebahattin'in ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşu kaleci Burak çeldi. Dönen top defans tarafından uzaklaştırıldı. 109. dakikada Mehmet Ekici'nin ortasında topla buluşan Okay'ın kafa vuruşuyla Trabzonspor maçı 2-1 kazandı.
ERSUN YANAL'DAN REHAVET UYARISI Trabzonspor Teknik Direktörü ErsunYanal, Çorum Belediye galibiyetinin ardındantakıma rehavet uyarısı yaptı. Bordo-mavili takımıntecrübeli çalıştırıcısı, "Bazı maçlar var bıçaksırtı kaybettiğimiz. Galatasaray maçı ligin sonudeğil, başı da değil. Önümüzde uzun bir süreçvar. Daha iyi şeyler yapmalı ve bunları devamlıyapmalıyız. Kulübün önündeki vizyonuna uygunbir başarı dönemine girmemiz gerekiyor. Gruplarakaldığımız için mutluyuz" diye konuştu.
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