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Trabzon turu uzattı!

23’te Salim’in golüyle geriye düşen , G.Saray maçının kahramanı Ndoye ile 85’te 1-1’i buldu... 109’da sahne alan Okay Yokuşlu turu getirdi.

Trabzon turu uzattı!
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Çorum Belediyespor'u uzatmalarda 2-1 mağlup eden Trabzonspor gruplara kalan taraf oldu... 23. dakikada Çağrı'nın pasında sol kanatta topla buluşan Burak'ın ceza sahası içi son çizgiye inerek altı pasa açtığı ortada top buluşan Salim meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0. 49. dakikada Muhammet'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Onazi'nin vuruşunda kaleci Burak'tan dönen topu İmam uzaklaştırdı. 79. dakikada Mehmet Ekici'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yusuf'un vuruşunu kaleci Burak kurtardı.

EKİCİ ORTALADI, OKAY KAFAYI VURDU
Trabzon aradığı golü bitime 5 dakika kala buldu. Okay'ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan N'Doye'nin kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1. 108. dakikada Sebahattin'in ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşu kaleci Burak çeldi. Dönen top defans tarafından uzaklaştırıldı. 109. dakikada Mehmet Ekici'nin ortasında topla buluşan Okay'ın kafa vuruşuyla maçı 2-1 kazandı.

ERSUN YANAL'DAN REHAVET UYARISI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çorum Belediye galibiyetinin ardından takıma rehavet uyarısı yaptı. Bordo-mavili takımın tecrübeli çalıştırıcısı, "Bazı maçlar var bıçak sırtı kaybettiğimiz. Galatasaray maçı ligin sonu değil, başı da değil. Önümüzde uzun bir süreç var. Daha iyi şeyler yapmalı ve bunları devamlı yapmalıyız. Kulübün önündeki vizyonuna uygun bir başarı dönemine girmemiz gerekiyor. Gruplara kaldığımız için mutluyuz" diye konuştu.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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