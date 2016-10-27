Sakarya’da Şanlı devri

Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, TuncayŞanlı ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Sakaryaspor geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada teknik direktör İsmail CemCambaz ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
YARDIMCISI AURELIO
Dün kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada göreve, Fenerbahçe ve MilliTakım'ın eski yıldızlarından Tuncay Şanlı'nın getirildiği belirtildi. 34 yaşındaki Şanlı'nın yardımcılıklarını ise MehmetAurelio ve M.Ali Kurtuluş'un yapacağı açıklandı.
İLK DENEYİMİ Sakaryaspor, Spor Toto 3.Lig 3. Grup'ta 8. hafta itibariyle14 puanla 5. sırada yer alıyor.Tuncay Şanlı, eski kulübüile ilk teknik direktörlükdeneyimini yaşayacak.
EFSANEGERİDÖNECEK Tuncay Şanlı imza töreninin ardından, "Efsane Sakaryaspor, Süper Lig'e geri dönecek" dedi.
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