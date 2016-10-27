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Sakarya’da Şanlı devri

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski milli futbolcu altyapısından yetiştiği Sakaryaspor’a teknik direktör olarak geri döndü.

Sakarya’da Şanlı devri
Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Sakaryaspor geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada teknik direktör İsmail Cem Cambaz ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

YARDIMCISI AURELIO
Dün kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada göreve, Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski yıldızlarından Tuncay Şanlı'nın getirildiği belirtildi. 34 yaşındaki Şanlı'nın yardımcılıklarını ise Mehmet Aurelio ve M.Ali Kurtuluş'un yapacağı açıklandı.

İLK DENEYİMİ
Sakaryaspor, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta 8. hafta itibariyle 14 puanla 5. sırada yer alıyor. Tuncay Şanlı, eski kulübü ile ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

EFSANE GERİ DÖNECEK
imza töreninin ardından, "Efsane Sakaryaspor, Süper Lig'e geri dönecek" dedi.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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