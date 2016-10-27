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Mutlu musun Osman!

“Türkiye Kupası’ndan elenmek istiyorum” açıklamasıyla büyük tepki toplayan Osman Özköylü’nün takımı evinde Menemen’e 4-1 yenildi. Taraftarlar Özköylü’ye “Mutlu musun Osman” diye isyan etti.

Mutlu musun Osman!
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü önceki gün yaptığı "Türkiye Kupası'ndan elenmek istiyorum. Bize fayda değil zarar getiriyor" açıklamasıyla tüm şimşekleri üzirine çekmişti.

BİZE YAKIŞMIYORSUN!
İşte o Samsunspor dün evinde Menemen Belediyespor ile oynadığı maçı 4-1 kaybederek kupaya veda etti. Taraftarlar, "Şimdi mutlu musun Osman! gibi köklü bir kulübü yakışmıyorsun. Her maçı kazanmak için sahaya çıkmalıyız" diyerek Özköylü'ye isyan bayrağını açtı.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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