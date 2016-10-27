Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü önceki gün yaptığı "Türkiye Kupası'ndan elenmek istiyorum. Bize fayda değil zarar getiriyor" açıklamasıyla tüm şimşekleri üzirine çekmişti.
BİZE YAKIŞMIYORSUN!
İşte o Samsunspor dün evinde Menemen Belediyespor ile oynadığı maçı 4-1 kaybederek kupaya veda etti. Taraftarlar, "Şimdi mutlu musun Osman! Samsunspor gibi köklü bir kulübü yakışmıyorsun. Her maçı kazanmak için sahaya çıkmalıyız" diyerek Özköylü'ye isyan bayrağını açtı.
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