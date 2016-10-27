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Lille, için düğmeye bastı

Lille’yi almaya hazırlanan Lopez’in ’yı isteyeceği öğrenildi.

Lille, Quaresma için düğmeye bastı
Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Quaresma'ya sürpriz bir talibin ortaya çıkacağı öğrenildi. Fransa 1. Ligi ekiplerinden Lille'i satın almak için girişimlerde bulunan İspanyol iş adamı Gerard Lopez'in Portekizli futbolcuyu transfer etmek için teklifte bulunacağı iddia edildi.

YÜKSEK RAKAM İSTENECEK
Beşiktaş'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Quaresma'nın yüksek bir rakam gelmesi halinde satılabileceği öğrenildi. Ancak yönetim bunun için resmi teklifi bekliyor.
Etiketler:
  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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