Lille, Quaresma için düğmeye bastı

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Quaresma'yasürpriz bir talibin ortaya çıkacağı öğrenildi.Fransa 1. Ligi ekiplerinden Lille'i satın almakiçin girişimlerde bulunan İspanyol iş adamı GerardLopez'in Portekizli futbolcuyu transferetmek için teklifte bulunacağı iddia edildi.
YÜKSEK RAKAM İSTENECEK
Beşiktaş'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Quaresma'nın yüksek bir rakam gelmesi halinde satılabileceği öğrenildi. Ancak yönetim bunun için resmi teklifi bekliyor.
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