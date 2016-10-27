Lille, Quaresma için düğmeye bastı

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Quaresma'ya sürpriz bir talibin ortaya çıkacağı öğrenildi. Fransa 1. Ligi ekiplerinden Lille'i satın almak için girişimlerde bulunan İspanyol iş adamı Gerard Lopez'in Portekizli futbolcuyu transfer etmek için teklifte bulunacağı iddia edildi.



YÜKSEK RAKAM İSTENECEK

Beşiktaş'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Quaresma'nın yüksek bir rakam gelmesi halinde satılabileceği öğrenildi. Ancak yönetim bunun için resmi teklifi bekliyor.