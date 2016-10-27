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Fırtına’dan hasılat jesti

, Çorum Bld. maçında almaya hak kazandığı hasılat gelirini rakibine bağışlayarak jest yaptı.

Fırtına’dan hasılat jesti
Bordo-Mavili kulüp, Çorum'da oynadığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında, maç biletlerinin satışından elde edilen hasılattan alacağı payı Çorum Bld.'ye bağışladı.

YÜZDE 60'INI VERDİ
Ziraat Türkiye Kupası statüsüne göre, karşılaşmayı kazanan 'un, maçtaki bilet gelirinin yüzde 60'ını almaya hak kazandı. Karşılaşmada yaklaşık 90 bin TL'lik hasılat elde edildiği öğrenildi.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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