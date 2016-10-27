Fener’e RVP piyangosu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olduğunda adeta yer yerinden oynayan Robin Van Persie, aradan geçen zamana rağmen sakatlık sebebiyle beklenen performansı bir türlü sergileyememişti. Düşük performansının yanında yıllık 4.9 milyon Euro garanti ücreti olan maç başılarla birlikte yıllık maliyeti 6 milyona yaklaşan RVP, Fenerbahçe için ciddi bir mali yük oluşturuyordu. Ancak Çin piyasasından gelen teklifler Fener yönetiminin yüzünü güldürdü. Başta Burak Yılmaz'ın takımı Beijng Guan ve Jiangsu Suning olmak üzere birçok Çin kulübünün Van Persie ile ilgilendiği ve menajeri ile Fenerbahçe Kulübü ile temasa geçtiği ifade edildi edildi.



AYAĞA KADAR GELEN FIRSAT KAÇIRILMAYACAK

RVP'nin yıllık maliyetinin yükünün sırtından atmak isteyen Fener yönetimi, bunun karşılığında çok fazla olmayan bir bonservis ücretine de razı olacak. Sarı-Lacivertli yönetim, sezon başında İngiltere Premier Lig'den gelen teklifleri geri çevirmiş ve bunun için kamuoyundan tepki almıştı! Fener yönetimi bu kez ayağına kadar gelen fırsatı kaçırmayarak, RVP'yi bonservisiyle satmayı planlıyor.