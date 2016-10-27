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2 ay sonra ayakkabı giyer

’in doktoru Sinan Karaoğlu, “Caner 2 ay sonra ayakkabı giyer” dedi

Caner Erkin 2 ay sonra ayakkabı giyer
Profesör Sinan Karaoğlu, Caner'in 2 ay sonra ayakkabı giyeceğini söyledi. Yıldız oyuncunun 1 ay boyunca ayağına sabit tutacağını belirten Karaoğlu, "Daha sonra destek ile yürümeye başlayacak. Ameliyat sonrası günde 3-4 saat destek çıkarılarak, egzersiz yapacak. Caner ancak 2 ay sonra ayakkabı giymeye başlayacak" dedi.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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