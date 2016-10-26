Sneijder tartışması imzayı attı ve yattı

2012-2013 sezonunun devre arasında Inter'den transfer edilen ve Galatasaray tarihine geçen bir performans sergileyen Wesley Sneijder artık tartışılıyor!.. Geçen sezonki kötü performansının ardından bu sezona da kötü bir giriş yapan Hollandalı yıldız taraftarın da tepkisini çekmeye başladı.



ASİST SAYISI DA DÜŞÜK KALDI

3 Ekim 2015'te Galatasaray'la sözleşmesini iki yıl daha uzatan Sneijder'in bu tarihten sonra performansının hızla düşmesi de dikkatleri çekiyor. Yıldız futbolcu, lig ve Avrupa'da çıktığı son 30 maçta 3 gol atabilirken, 10 da asist yaptı.



MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Ocak ayından bu yana Galatasaray formasıyla gol atamayan Wesley Sneijder'e yönetim içinden de tepkiler var. Hollandalı dünkü kupa maçını tribünden takip etti.