'F.Bahçe'nin hocası olacak' Dilmen'den olay iddia





Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin sezon başında takımdan olaylı şekilde ayrılan teknik direktör Vitor Pereira'nın yerine Aykut Kocaman'ı istediğini ancak Kocaman'ın bu teklifi reddettiğini söyledi.

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TRT Spor'da Levent Özçelik'in sunduğu Futbolun Zirvesi programının konuğu olan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile ilgili bilinmeyen şok bir transfer teklifini kamuoyuyla ilk kez paylaştı.

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Dilmen, Aziz Yıldırım'ın 'Başkan olduğum sürece kulübün kapısından giremez' dediği Aykut Kocaman'a, Pereira gonderildikten sonra transfer teklifi yapıldığını ancak Aykut Kocaman'ın bu teklifi reddettiğini iddia etti.

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Dilmen ayrıca Aziz Yıldırım başkan kalsa da kalmasa da Aykut Kocaman'ın yeniden Fenerbahçe'nin hocası olacağına inandığını sözlerine ekledi.