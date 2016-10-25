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Trabzon’dan büyük jest

Bordo-Mavili yönetim Şehit ’in ailesini Akyazı Stadı’nın açılışına davet etti. Kulüp daha önce de açılışta 81 ilden 81 şehit yakınını ağırlayacağını açıklamıştı.

Trabzon’dan büyük jest
Trabzonspor için bir kez daha hassasiyet gösterdi. Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen Piyade Astsubay 'in ailesini Akyazı Stadı'nın açılış maçına davet ettiklerini bildirdi. Saral, Şehit Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir'e Trabzonspor olarak başsağlığı ve sabır dilediklerini ifade ederek, "Şehidimizin büyüdüğü yer olan Çukurkuyu'nun amatör spor kulü- büne Ömer Halisdemir'in isminin verileceğini öğrendik. Kulübün eksik ve ihtiyaçlarına Trabzonspor olarak destek olacağımızı belirttik. Yönetim Kurulumuz ve Muharrem Usta'nın selamlarını ilettik. Kahraman evladımızın ailesini Akyazı'nın açılışına davet ettik" dedi. Kulüp daha önce de açılışta 81 ilden 81 şehit yakınını ağırlayacağını açıklamıştı.


Trabzonspor Şehit Ömer Halisdemir'i unutmayarak ailesini Akyazı'ya çağırdı.

15 Temmuz'da darbe girişiminin akışını değiştirerek büyük bir kahramanlık örneği gösteren ancak şehit düşen Piyade Astsubay Ömer Halisdemir vatana çok önemli bir hizmette bulunmuştu.
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