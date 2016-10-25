Trabzon’dan büyük jest

Trabzonspor şehitler için bir kez daha hassasiyet gösterdi. Trabzonspor KulübüYönetim Kurulu Üyesi ve Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, FETÖ'nün 15Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen Piyade Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesini Akyazı Stadı'nın açılış maçına davet ettiklerini bildirdi. Saral,Şehit Ömer Halisdemir'in ağabeyi DoğanHalisdemir'e Trabzonspor olarak başsağlığı ve sabır dilediklerini ifade ederek, "Şehidimizin büyüdüğü yer olan Çukurkuyu'nun amatör spor kulü- büne Ömer Halisdemir'in isminin verileceğini öğrendik. Kulübün eksik ve ihtiyaçlarına Trabzonspor olarak destek olacağımızı belirttik. Yönetim Kurulumuz ve MuharremUsta'nın selamlarını ilettik. Kahraman evladımızın ailesini Akyazı'nın açılışına davet ettik" dedi. Kulüp daha önce de açılışta 81 ilden 81 şehit yakınını ağırlayacağını açıklamıştı.
Trabzonspor Şehit Ömer Halisdemir'iunutmayarakailesini Akyazı'yaçağırdı.
15 Temmuz'da darbe girişiminin akışını değiştirerek büyük bir kahramanlık örneği gösteren ancak şehit düşen Piyade Astsubay Ömer Halisdemir vatana çok önemli bir hizmette bulunmuştu.
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