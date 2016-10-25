İlk kongrede adayım

Fenerbahçe'de dün flaş bir gelişme yaşandı... Arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından camiada bazı kesimlerin istifaya davet ettiği Başkan Aziz Yıldırım güvenini önemli ölçüde sarsarken taraftarların çok sevdiği Ali Koç ilk kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı. Daha önce yapılan tüm çağrılara rağmen aday olmayan Ali Koç'un bu açıklaması Sarı-Lacivertli camiada büyük bir heyecan yaşattı. Ali Şen, 1907 Derneği'nde yaptığı konuşmada ilk kongrede aday olacağını söyleyerek, "Kongre çığırtkanlığı yapmıyoruz. Evet yönetimin belirleyeceği ilk kongrede başkanlığa adayım. En geç 2018 Mayıs'ta şartlar ne olursa olsun mutlaka adayım" ifadesini kullandı.



HEPİMİZ ÇUBUKLUYA SAHİP ÇIKALIM

Ali Koç tribünlerin bu halinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Şartlar ne olursa olsun hepimiz çubukluya sahip çıkmalıyız. Kendi kendimize zarar vermeyelim bindiğimiz dalı kesmeyelim" dedi. Eğer Fenerbahçe Yönetimi erken seçim kararı almazsa mevcut başkan Aziz Yıldırım 2018 yılının Mayıs ayına kadar başkanlığını sürdürecek. Bu takdirde Ali Koç 2018'de aday olacak.