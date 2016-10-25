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’ye başkanlık çağrısı

Becali, Hagi’nin federasyon başkanı olması gerektiğini söyledi

Gheorghe Hagi’ye başkanlık çağrısı
Steua Bükreş'in sahibi ve finansörü Gigi Becali, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Hagi hakkında önemli açıklamada bulundu. Hagi'yi Romanya Federasyonu Başkanlığı için ikna etmek istediğini söyleyen Becali, "Dün gece Hagi'yi aradım ancak cevap vermedi. Onu ikna etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Becali, "Hem kulübün başkanı hem de federasyon başkanı olmak ilginç bir çalışma olabilir" diye konuştu.
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