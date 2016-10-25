40 maçta sadece 7 kez güldü

Manchester United'ın Chelsea deplasmanında aldığı 4-0'lık yenilginin ardından Jose Mourinho'nun koltuğu çok ciddi şekilde sallanmaya başladı. Astronomik transferlere rağmen takımı iyi bir seviyeye getiremeyen Portekizli teknik adam son 40 maçtan sadece 7 galibiyet çıkarabildi. Mourinho'lu United 3 Kasım'da F.Bahçe'ye konuk olacak.