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40 maçta sadece 7 kez güldü

Ada’nın tartışılan ismi Mourinho son 40 maçta 7 galibiyet çıkarabildi

40 maçta sadece 7 kez güldü
Manchester United'ın Chelsea deplasmanında aldığı 4-0'lık yenilginin ardından Jose Mourinho'nun koltuğu çok ciddi şekilde sallanmaya başladı. Astronomik transferlere rağmen takımı iyi bir seviyeye getiremeyen Portekizli teknik adam son 40 maçtan sadece 7 galibiyet çıkarabildi. Mourinho'lu United 3 Kasım'da F.Bahçe'ye konuk olacak.
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