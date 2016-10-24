Süper Lig'de istediği başlanıcı yapamayan ve son iki haftada Osmalı ve Alanyaspor beraberlikleriyle zirveden 8 puan geride kalan Fenerbahçe, bu gece oynayacağı Atiker Konyaspor maçına büyük önem veriyor. Teknik heyet ve yönetim bu maçı "Olmak ya da olmamak" maçı olarak nitelendirirken futbolcularıyla toplantı yapan Advocaat, "90 dakika sona erdiğinde sahada adım atacak haliniz kalmasın. Bütün enerjinizi, yüreğinizi sahaya koyun. Galibiyetten başka bir sonuç istemiyorum. Mücadele ettik mi yenemeyeceğimiz takım yok. Önce buna inanmalısınız" dedi.



VOLKAN DEMİREL: 3 PUANA MECBURUZ

Sarı-Lacivertli futbolcular da Konya maçının öneminin bilincinde. Takım kaptanları Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım, takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim kurarak maç öncesi motivasyonu maksimuma çıkartmaya çalıştılar. Volkan Demirel, "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Sadece Konya maçı değil. İlk yarıda kalan tüm maçları kazanmalıyız" diye konuştu.