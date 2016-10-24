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Lig asıl şimdi başlıyor

Bordo-Mavili oyuncular, “Lig asıl şimdi başlıyor”dedi. Atatürk Havalimanı’nda başlayan sevgi seli Trabzon’da da sürdü. Taraftar futbolcuları omuzlarına alarak şov yaptı.

Lig asıl şimdi başlıyor
G.Alatasaray'ı deplasmanda 1-0'la geçen Trabzonspor'da çok büyük bir sevinç yaşanıyor. Bordo-Mavili futbolcular ağız birliği etmişçesine "Lig asıl şimdi başlıyor" dedi. Kaptan Onur ise "Türk Telekom Arena'daki taraftarımızın coşkusu, Akyazı'da da olursa bizi kimse yenemez. Zamanla taşlar yerine oturacak ve her şey çok daha güzel olacak" diye konuştu. T rabzonspor taraftarları, Galatasaray karşısında alınan galibiyet sonrası önce Atatürk Havalimanına akın etti. CIP salonu önüne gelen az sayıdaki taraftar ise camın arkasından çağırdıkları oyuncularla fotoğraf çektirdi.

TARAFTAR FUTBOLCULARI OMUZUNA ALDI
Galibiyet coşkusu uçakta da devam etti. Uçağın hoparlörlerinden bir anda, "Biz dar sokaklarında" isimli Trabzonspor marşı çalınmaya başladı. Uçak Trabzon'a indiğinde futbolcuları omuzlarına alan taraftarlar Başkan Muharrem Usta ve Ersun Yanal'ı tebrik etti.



USTA'NIN YÜZÜ BU KEZ GÜLDÜ
Sezon başından beri alınan sonuçlar nedeniyle moralsiz olan Usta'nın Galata saray galibiyetiyle yüzü güldü. Taraftarların büyük sevgi gösterdiği Usta, "Bu takıma her zaman güvendik. Artık başarılı sonuçlar alacağız" dedi.

Yunus Emre SEL
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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