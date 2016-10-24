  1. Kartal’da Caner şoku!
  2. Aboubakar gol atar

Kartal gol gol gol

Avrupalı , Antalya’yı Abobuakar ve Talisca (2) ile yıktı, zirveyi bırakmadı. Antalya’da Diego, 45’te kırmızı kartla atıldı...

Kartal gol gol gol
Avrupa'da destan yazan , Süper Lig'de de Antalyaspor'u devirdi: 3-0. Siyah-beyazlılar maça hızlı başladı. 1. dakikada Aboubakar, Cenk'e ara pası attı. Cenk ceza sahasında topla buluştu. Açısını kaybetti ve Gökhan'a aktardı. Gökhan'ın sağ çaprazdan vuruşunda top yandan auta çıktı. 9'da Danilo'nun ortasında Deniz ön direkten topu aşırdı. Arka direkte Celustka boş pozisyonda vuruşunu yaptı. Top çerçeveyi bulmadı. 26'da Quaresma topla hızlı çıktı. Aboubakar'a aktardı. Aboubakar'ın pasında Diego araya girdi ve Q7'nin kaleci ile karşı karşıya kalmasını engelledi. 45'te Beşiktaş'ın hızlı atağında sol kanattan ceza sahası dışından Aboubakar ayak içiyle uzak direğe muhteşem bir plase göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

QUARESMA'DAN ADRESE TESLİM ORTA
49'da Tolgay'ın sol çaprazdan ortasında Ferhat yanlış bir çıkış yaptı. Tosic arka direkte müsait pozisyonda olmasına rağmen topu dışarı attı. 60'ta Tosic, altı pasa indirdi. Abobukar yüzde 100'ü kaçırdı. 72'de Quaresma'nın adrese teslim ortasına iyi yükselen Talisca skoru 2-0 yaptı. 82'de Talisca'nın pasında Q7 kaleciyle karşı karşıya kaldı ama topu Ferhat'a nişanladı. 89'da Kamerunlu golcü Abobukar'ın asistinde Talisca kale dibinde topu boş kaleye gönderdi: 3-0.

ABOUBAKAR GOLÜNÜ ATTI ORTALIK FENA KARIŞTI
Beşiktaş'ın Antalyaspor'a ilk yarıda Abobubar ile attığı golden sonra olaylar çıktı. Antalya cephasi gol öncesi Tosic'in Charles'a faul yaptığını iddia etti. Siyah-beyazlı futbolcular gol sevinci yaşarken Antalyasporlu oyuncular hakem Barış Şimşek'e itirazlarda bulundu. Diego kırmızı kart görürken, sahaya giren Rıza Çalımbay'ın yardımcısı Bülent Albayrak tribüne gönderildi.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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