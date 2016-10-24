Eczacı dünya şampiyonu

Eczacıbaşı VitrA Kadın VoleybolTakımı, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nınfinalinde karşılaştığı İtalyantemsilcisi Pomi Casalmaggiore'yi 3-2yenerek üst üste 2. şampiyonluğunaulaştı. Filipinler'in başkenti Manila'dayapılan maçın başı, takımların karşılıklısayılarına sahne oldu. Eşitlikle geçilenilk 16 oyundan sonra karşılaşmayaağırlığını koyan Eczacıbaşı ilk setii25-19 kazanarak durumu 1-0'a getirdi.
FİNAL SETİ NEFES KESTİ
2. sette daha üstün görünen İtalyanekibi 25-20 aldı. Eczacıbaşı VitrA 3.seti 25-19 önde bitirdi. Büyük rekabetesahne olan 4. setin ilk 32 oyunu eşitliklegeçildi. İtalyan ekibi, son bölümünede 20-20 girilen 4. seti, önemli anlardayaptığı savunmayla 25-22 üstün bitirdive maçı final setine taşıdı. Final setini15-11 kazanan Eczacıbaşı maçtan 3-2galip ayrılarak şampiyon oldu. Bu kupayı2010'da Fenerbahçe, 2013'te VakıfBank,2015 ve 2016'da ise EczacıbaşıVitrA Türkiye'ye getirerek altınmadalyanın sahibi olmuştu.
ÜST ÜSTE 2. KEZHEDEFE VARDILAR Eczacıbaşı geçen sezondan sonra bu sezon da Dünya Şampiyonu olurken maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Böylece Türk takımları 4'üncü kez mutlu sona ulaşma başarısını göstermiş oldu.
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