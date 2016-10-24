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Eczacı dünya şampiyonu

Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası’nda İtalyan ekibi Pomi Casalmaggiore’yi 3-2 devirerek şampiyonluğu elde etti.

Eczacı dünya şampiyonu
Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde karşılaştığı İtalyan temsilcisi Pomi Casalmaggiore'yi 3-2 yenerek üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı. Filipinler'in başkenti Manila'da yapılan maçın başı, takımların karşılıklı sayılarına sahne oldu. Eşitlikle geçilen ilk 16 oyundan sonra karşılaşmaya ağırlığını koyan Eczacıbaşı ilk setii 25-19 kazanarak durumu 1-0'a getirdi.

FİNAL SETİ NEFES KESTİ
2. sette daha üstün görünen İtalyan ekibi 25-20 aldı. Eczacıbaşı VitrA 3. seti 25-19 önde bitirdi. Büyük rekabete sahne olan 4. setin ilk 32 oyunu eşitlikle geçildi. İtalyan ekibi, son bölümüne de 20-20 girilen 4. seti, önemli anlarda yaptığı savunmayla 25-22 üstün bitirdi ve maçı final setine taşıdı. Final setini 15-11 kazanan Eczacıbaşı maçtan 3-2 galip ayrılarak şampiyon oldu. Bu kupayı 2010'da Fenerbahçe, 2013'te VakıfBank, 2015 ve 2016'da ise Eczacıbaşı VitrA Türkiye'ye getirerek altın madalyanın sahibi olmuştu.

ÜST ÜSTE 2. KEZ HEDEFE VARDILAR
Eczacıbaşı geçen sezondan sonra bu sezon da Dünya Şampiyonu olurken maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Böylece Türk takımları 4'üncü kez mutlu sona ulaşma başarısını göstermiş oldu.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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