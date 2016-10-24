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Cimbom’a potada Banvit darbesi

Galatasaray güçlü rakibine evinde yenilerek ilk mağlubiyetini aldı

Cimbom’a potada Banvit darbesi
Ligde haftanın en önemli maçında Bandırma Banvit deplasmanda Galatasaray'ı 83-74 yenmeyi başardı. Maçın ilk periyodunu 19-13 önde bitiren G.Saray devreyi 36-33 yenik bitirdi.

THEODORE'DEN 34 SAYI
Maçın 3. periyodunu 57-52 önde geçen Banvit karşılaşmadan 83-74 galip ayrıldı. Banvit'te Theodore attığı 34 sayıyla takımın en skorer ismi olurken G.Saray'da Micov 18 sayı attı.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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