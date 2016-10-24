Anadolu Efes coştu: 94-77

Türkiye Basketbol Ligi'nin iddialı takımlarından Anadolu Efes, Best Balıkesir'i deplasmanda 94-77 yendi. Karşılaşmanın ilk devresini Anadolu Efes 50-36 önde tamamladı.



MURATBEY UŞAK GALİP

Günün diğer maçında Muratbey Uşak, sahasında konuk ettiği Ted Ankara'yı 103-64 mağlup etti. TED Anka ra'da Shannon Shorter 26 sayı atmasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.