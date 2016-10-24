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Anadolu Efes coştu: 94-77

Anadolu Efes ligin yeni takımı Best Balıkesir’i farklı devirdi

Anadolu Efes coştu: 94-77
Türkiye Basketbol Ligi'nin iddialı takımlarından Anadolu Efes, Best Balıkesir'i deplasmanda 94-77 yendi. Karşılaşmanın ilk devresini Anadolu Efes 50-36 önde tamamladı.

MURATBEY UŞAK GALİP
Günün diğer maçında Muratbey Uşak, sahasında konuk ettiği Ted Ankara'yı 103-64 mağlup etti. TED Anka ra'da Shannon Shorter 26 sayı atmasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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