Yenilgiden ders almalı

G.Saray Teknik Direktörü Riekerink, Trabzonspor karşısında üzücü bir skor aldıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk olmadı. Çok basit toplar kaybettik ve orta sahada baskıda sıkıntı çektik. Rakip orta sahada rahat top aldı ve rahat top kullandı" diye konuştu. Hollandalı teknik adam şampiyonluk yolunda her maçın önemli olduğunu ifade ederek, "Kaybettiğiniz zaman üzülüyorsunuz ama bu yenilgiden ders almalısınız" diye konuştu.



CAVANDA ÇOK ETKİSİZ KALDI

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan sezon başında transfer ettiği Cavanda dün eski takımına karşı mücadele etti. 68 dakika oyunda kalan Cavanda kötü bir futbol oynarken yerine Sinan Gümüş oyuna dahil oldu.