Yenilgiden ders almalı

G.Saray Teknik DirektörüRiekerink, Trabzonsporkarşısında üzücü bir skoraldıklarını söyledi. Tecrübelihoca, "Taraftarımızı mutluetmek istiyorduk olmadı. Çokbasit toplar kaybettik ve ortasahada baskıda sıkıntı çektik.Rakip orta sahada rahat topaldı ve rahattop kullandı" diye konuştu.Hollandalı teknik adam şampiyonlukyolunda her maçınönemli olduğunu ifade ederek,"Kaybettiğiniz zaman üzülüyorsunuzama bu yenilgidenders almalısınız" diyekonuştu.
CAVANDA ÇOKETKİSİZ KALDI Galatasaray'ın Trabzonspor'dan sezon başında transfer ettiği Cavanda dün eski takımına karşı mücadele etti. 68 dakika oyunda kalan Cavanda kötü bir futbol oynarken yerine Sinan Gümüş oyuna dahil oldu.
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