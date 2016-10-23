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futbol yorumcusu oldu

Vitor Pereira futbol yorumcusu oldu
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira, yeni sezonda hiçbir kulüple anlaşmadı. 48 yaşındaki teknik adam, ülkesinde yayın yapan RTP kanalında yorumcu olarak göreve başladı.
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