Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında 3-0 mağlup ettiği Antalyaspor maçında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk eden siyah-beyazlı futbolcu Caner Erkin'in sol ayak aşil tendonunda kopma tespit edildi.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil olan ve 82. dakikada sakatlanan Caner'in durumuyla ilgili bilgi veren Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, tecrübeli futbolcunun iyileşme sürecinin normal bir futbolcunun yarısı kadar olacağına inandığını söyledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Işık, "Tedavi süreci neyse hızlı bir şekilde başlasın ve Caner bir an önce takıma geri dönsün diye bu hafta sonuna bir ameliyat planlıyoruz. Kopuğun cinsi ve derecesine göre ne zaman döneceği tahmini olarak belli olur. Caner çok güçlü bir futbolcu. Normal bir futbolcuda süre neyse Caner'de yarısı olacağına eminim." diye konuştu.

Caner'in yaşadığı sakatlık nedeniyle üzüntülü olduklarını ve Antalyaspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyete sevinemediklerini belirten Işık sözlerine şöyle devam etti:

"Çok güzel bir maç oldu. Bizi mutlu eden bir skora rağmen şu an sevinemiyoruz. Transferde en pozitif sonuç aldığımız kardeşimiz Caner Erkin'in olabilecek en kısa sürede takıma dönmesi için hem teknik heyet, hem sağlık ekibi, hem de bizler üzerimize düşeni yapacağız."

Bu arada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, maçın sona ermesinin ardından soyunma odasına inerek Caner Erkin'in yanına gittiği ve kulüp doktoru Sarper Çetinkaya'dan bilgi aldığı öğrenildi.



