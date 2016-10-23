Kartal 3 puanı 3 golle aldı

Şampiyonlar Ligi'nden Napoli zaferiyle ülkemizi gururlandıran Beşiktaş Süper Lig'de de hız kesmedi. Vodafone Arena'da 8. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u 3-0'la geçen siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'le zirveyi paylaşmaya devam etti.

ABOUBAKAR SÜPER LİG'DE SİFTAH YAPTI

7 maçlık gol hasretini Napoli deplasmanında çift golle kıran Vincent Aboubakar'ın 45+2'de attığı olağanüstü golle siyah-beyazlılar adına gol perdesini araladı. Yaklaşık 40 metre topu sürdükten sonra ceza sahası dışından kaleyi gören Aboubakar'ın şutunda top direğe çatpıp ağlara gitti. Aboubakar bu golle Süper Lig'deki ilk golünü atmış oldu.

DEVRE BİTERKEN ORTALIK KARIŞTI

45+2'de gelen Aboubakar golünden sonra Antalyasporlu futbolculardan faul itirazları yükseldi. Golden Tosic'in faullü müdahale yaptığın düşünen Antalyasporlular hakem Barış Şimşek'in etrafını sarınca kartlar havada uçuştu. Diego Angelo şiddetli itiraz nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Eto'o ve Deniz de sarı kart gördü.

TALİSCA RÜZGARI ESTİ

İkinci yarıyı 10 kişi sürdüren Antalyaspor karşısında rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş'ta sahneye Talisca çıktı. 75'TE Quaresma'nın ortasına kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkarmayı başaran Brezilyalı oyuncu, 86'da maçın skorunu belirleyen golü attı. Antalyaspor karşısında 3 puanı 3golle alan Beşiktaş 20 puanla Medipol Başakşehir'in ardından 2. sırada yer aldı.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Antalyaspor ile yaptığı karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş, son Napoli mücadelesine göre 3 değişiklik yaptı.



Bu sezon geniş kadroyu iyi değerlendirmeye çalışan tecrübeli teknik adam, diğer karşılaşmalarda olduğu gibi yine rotasyona gitti. Güneş, Antalyaspor karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımının Napoli'yi 3-2 yendiği karşılaşmaya göre 3 farklı oyuncudan kurulu ilk 11'i sahaya sürdü.

İtalya'daki karşılaşmada ilk 11'de forma giyen Necip Uysal, Caner Erkin ve Andreas Beck, Antalyaspor maçında yedekler arasında yer aldı. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Gökhan Gönül, Anderson Talisca ve Cenk Tosun şans buldu.

YİNE ÇİFT FORVET

Şenol Güneş, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kayserispor maçında olduğu gibi Antalyaspor mücadelesinde bir kez daha forveti sahaya sürdü.

Napoli maçında 2 gol atan Vincent Aboubakar'ın yanında yine Cenk Tosun gol arayan oyuncu oldu. Oyun dizilişinde orta sahanın sağında gözüken Aboubakar, takımının hücumu sırasında Cenk Tosun'un yanında gol aradı.



Caner Erkin'in yedek soyunduğu Antalyaspor maçında Napoli mücadelesinde takımının ilk golünü atan Adriano Correia sol bekte görev yaptı.

Savunmanın önünde Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson ikilisi yer alırken, sağ bekte yer alan Gökhan Gönül, Aboubakar'ın boşaltığı alanda hücuma destek vermeye çalıştı. Quaresma, orta sahanın solunda, Talisca ise forvetin arkasında takımına destek verdi.



Napoli maçında ilk 11'de yer alan ancak Süper Lig'deki Çaykur Rizespor ve Kayserispor maçlarında yedek soyunan Ricardo Quaresma, ligde 2 karşılaşma sonra ilk 11'deki yerine döndü.

GÖKHAN GÖNÜL DE 2 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Antalyaspor maçında ilk 11'de yer alan Gökhan Gönül de ligde 2 karşılaşma sonra bu şansı yakaladı.



Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle zaman zaman takımdan uzak kalan ve son olarak 5. haftadaki Galatasaray maçında ilk 11'de oynayan tecrübeli futbolcu, Çaykur Rizespor maçında kadroda yer almazken, Kayserispor karşısında yedekler arasında yer almış ancak oyuna girme fırsatı bulamamıştı.



Gökhan Gönül, Galatasaray maçının yanı sıra ligde Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor maçlarında ilk 11'de görev almıştı.

Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Luiz Rhodolfo, Olcay Şahan ve Ömer Şişmanoğlu yedek soyundu.

OĞUZHAN ÖZYAKUP YİNE YOK

Sakatlığı nedeniyle son maçlarda takımdaki yerini alamayan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor mücadelesinde de kadroda bulunmadı.

Galatasaray ile oynanan derbi maçında ilk 11'de görev alan Oğuzhan, bu karşılaşma sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 3. kez oynama fırsatı yakalayamadı.

Teknik direktör Güneş ayrıca Gökhan İnler, Aras Özbiliz, Kerim Frei, Atınç Nukan ve Utku Yuvakuran'ı Antalyaspor maçı kadrosunda tercih etmedi.

TARAFTARLARDAN FABRİCİO'YA DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, son maçlarda başarılı performans gösteren ve Napoli karşısında bir penaltı kurtaran kaleci Fabricio Agosto Ramirez'e maç öncesinde sevgi gösterisinde bulundu.



Isınmak için sahaya çıkan Fabricio, taraftarların tezahüratları eşliğinde bir süre çalıştı. Tecrübeli file bekçisi daha sonra taraftarların isteği üzerine yumruk şov yaptı.



Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesi tüm oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak desteklerini sürdürdü.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARIN ETO'O SEVGİSİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o'ya da sevgi gösterisinde bulundu.



Taraftarlar, sezon başında adı sık sık Beşiktaş ile anılan tecrübeli oyuncuyu tribünlere davet ederek alkışladı. Eto'o tribünlere yönelerek aynı şekilde siyah-beyazlılara karşılık verdi. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca geçmiş sezonlarda takımlarında forma giyen Ramon Motta'ya da destek verdi.



Antalyasporlu taraftarlar ise geçen sezon takımlarından kiralık olarak oynayan Beşiktaşlı oyuncu Ömer Şişmanoğlu'nu aynı şekilde tribünlere davet etti.

BEŞİKTAŞ, 29 GÜN SONRA EVİNE DÖNDÜ

Beşiktaş, Antalyaspor maçıyla 29 gün sonra Vodafone Arena'ya döndü.

Sahasındaki son Süper Lig maçını 24 Eylül'de Galatasaray ile oynayan siyah-beyazlı takım, deplasmandaki Çaykur Rizespor ve Kayserispor maçlarının ardından Antalyaspor'u Dolmabahçe'de konuk etti.

TRİBÜNLER DOLDU

Siyah-beyazlı takımın Antalyaspor ile yaptığı karşılaşmada tribünlerin büyük bölümü doldu. Sadece Batı tribünün alt bölümünde az boşluklar görülürken, mücadeleyi 40 bine yakın taraftar izledi.



Mücadeleyi bir grup Antalyasporlu taraftar da kendilerine ayrılan bölümden takip etti.



Vodafone Arena tribünlerinin koltuklarında Kızılay'ın donör kampanyası için hazırlanan broşüler yer aldı.