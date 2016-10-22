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Kosova maçının bilet satışları devam ediyor

Kosova maçının bilet satışları devam ediyor
A Milli Futbol Takımımız'ın 12 Kasım Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda Kosova ile oynayacağı Dünya Kupası eleme grubu maçının bilet satışının devam ettiği açıklandı. Biletlere ilginin üst düzeyde olduğu ve stadın tamamen dolmasının beklendiği belirtildi.
Etiketler:
  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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