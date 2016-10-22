Kadınlar Basketbol Ligi’nde perde açılıyor

Her sezon büyük bir heyecana sahne olan Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2016- 2017 sezonu bugün perdelerini açacak. İşte günün programı: 14.00 Mersin BŞB-Beşiktaş, Botaş-Hatay BŞB, Girne Üni-Tosyalı, Galatasaray- D.Hastanesi, 15.00 Yakın Doğu-Fenerbahçe, 16.00 İstanbul Üni-Aski.