Gol yeriz ama dağılmayız

Şampiyonlar Ligi'ndeki Napoli galibiyeti, Beşiktaş camiasında umutları daha da artırdı. Napoli deplasmanına galibiyete inanarak gittiklerini dile getiren Metin Albayrak, göreve başladıklarından beri tuğla üstüne tuğla koyarak bugünlere geldiklerini belirterek, "Beşiktaş hep üstüne koyarak, iyi oynayarak başarı elde etti. Bu sene ligde üçüncü yıldızı takmak istiyoruz. Avrupa'da da final oynamak gibi hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek için Avrupa'daki büyük takımlarla eşdeğer mücadele etmek lazım. O yolda ilerliyoruz. Eskiden Türk takımları Avrupa maçlarında gol yiyince dağılırlardı. Biz de gol yiyoruz ama dağılmıyoruz. Bizim farkımız burada. Beşiktaş eskisinden çok daha güçlü durumda" yorumunu yaptı.



GOMEZ ERKEN, ABOUBAKAR GEÇ AÇILDI!

Albayrak şöyle devam etti: "Henüz konuşmak için erken ama bu seneki şampiyonlukla önümüzü iyice açarız. Bu seneki şampiyonluk Beşiktaş'ı farklı bir boyuta taşır." Abobakar'ın takıma alıştığını söyelyen Albayrak, "Geçen yıl Gomez erken açılmıştı. Aboubakar ise geç açıldı. Tek fark bu. Aboubakar'ın takıma müthiş katkı vereceğine bizi yeni zaferlere taşıyacağına inanıyorum" dedi.



İTALYANLAR'IN YAPTIĞNI UNUTMAYACAĞIZ

Napoli maçını izlemeye giden Beşiktaşlı taraftarlara büyük sıkıntı çıkardıklarını belirten Albayrak, "Tüm girişimlerimize rağmen taraftarlarımıza büyük eziyet çektirdi. Kadın taraftarlarımızın küpelerine kadar el koydular. Bunları unutmadık" dedi. Albayrak şöyle devam etti: "Yönetim kurulu toplantısında İtalyanlar'ın bu davranışlarını masaya yatıracağız. UEFA, saygı ve ırkçılığa hayır diyor ama bu söylemleri saha içinde kalıyor."