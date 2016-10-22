Galatasaray sezonu henüz açmadı!

THY Euroleague'de ikinci maçına çıkan GalatasarayOdeabank, Kızılyıldız'a85-83 yenildi. İkinci maçını da kaybeden sarı-kırmızılı ekipte Daye 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
İLK ÇEYREK FARKLI
Galatasaray, 5. dakikada 15 sayılık (19-4) farka ulaştı. Cimbom ilk periyodu da 30-17 üstün tamamladı. Sırbistan temsilcisi, 15. dakikada ilkkez öne geçti: 35-36. Devre 47-47 bitti. Kızılyıldız, 26. dakikada 15 sayılık (65-50) fark yakaladı. Sarı-kırmızılılar, dördüncü periyoda 2 sayı geride girdi: 67-69. Aslan, 35.dakikada 77-74 öne geçti. Son 1 dakikaya 84-83 üstün giren Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız,Galatasaray'ın hucümda etkisiz kalması sonrasında galibiyete uzandı.
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