Galatasaray sezonu henüz açmadı!

THY Euroleague'de ikinci maçına çıkan Galatasaray Odeabank, Kızılyıldız'a 85-83 yenildi. İkinci maçını da kaybeden sarı-kırmızılı ekipte Daye 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.



İLK ÇEYREK FARKLI

Galatasaray, 5. dakikada 15 sayılık (19-4) farka ulaştı. Cimbom ilk periyodu da 30-17 üstün tamamladı. Sırbistan temsilcisi, 15. dakikada ilk kez öne geçti: 35-36. Devre 47-47 bitti. Kızılyıldız, 26. dakikada 15 sayılık (65-50) fark yakaladı. Sarı-kırmızılılar, dördüncü periyoda 2 sayı geride girdi: 67-69. Aslan, 35. dakikada 77-74 öne geçti. Son 1 dakikaya 84-83 üstün giren Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, Galatasaray'ın hucümda etkisiz kalması sonrasında galibiyete uzandı.