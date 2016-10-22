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Galatasaray sezonu henüz açmadı!

G.Saray, Euroleague’de Kızılyıldız’a kaybederek 2. maçından da yenilgiyle ayrıldı... 24 sayı atan Daye yenilgiyi önleyemedi

Galatasaray sezonu henüz açmadı!
THY Euroleague'de ikinci maçına çıkan Galatasaray Odeabank, Kızılyıldız'a 85-83 yenildi. İkinci maçını da kaybeden sarı-kırmızılı ekipte Daye 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

İLK ÇEYREK FARKLI
Galatasaray, 5. dakikada 15 sayılık (19-4) farka ulaştı. Cimbom ilk periyodu da 30-17 üstün tamamladı. Sırbistan temsilcisi, 15. dakikada ilk kez öne geçti: 35-36. Devre 47-47 bitti. Kızılyıldız, 26. dakikada 15 sayılık (65-50) fark yakaladı. Sarı-kırmızılılar, dördüncü periyoda 2 sayı geride girdi: 67-69. Aslan, 35. dakikada 77-74 öne geçti. Son 1 dakikaya 84-83 üstün giren Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, Galatasaray'ın hucümda etkisiz kalması sonrasında galibiyete uzandı.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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