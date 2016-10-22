En kritik cumartesi

Galatasaray Kulübü'nün mali darboğazdan çıkabilmesi için planlanan Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi projelerinin geleceği bugün olağanüstü genel kurulda karara bağlanacak... Maslak'ta bulunan Uniq İstanbul Gösteri Merkezi'nde yapılacak tarihi genel kurul öncesi herkes nefesini tutmuş durumda... Başkan Dursun Özbek, Riva ile Florya'da bulunan araziler için hazırlanan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) iştiraklerinden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile ön protokolü yapılan projelerin hayata geçirilebilmesi için genel kurul üyelerinden onay isteyecek. Kritik oylama öncesi muhalefet cephesi özellikle Florya'nın elden çıkarılmasına kesin olarak karşı çıkıyor.



MUHALEFETE GÖRE RAKAM ÇOK DÜŞÜK

Başkan Dursun Özbek ise Riva ve Florya için paket olarak protokol yapıldığını, oylamada ikisinin birbirinden ayrılamayacağını daha önce ifade etmişti. Bu nedenle genel kurulun oldukça gerilimli ortamda geçmesi bekleniyor. Başkan Özbek, 1.5 milyar liraya ulaşan borçların ödenebilmesi için projelerin onaylanması gerektiği görüşünde. Muhalefet ise arazilere biçilen değeri çok düşük buluyor.



YÖNETİM 500 MİLYON DOLAR BEKLİYOR

Başta İnan Kıraç, Adnan Öztürk ve Ahmet Özdoğan olmak üzere, kulübün önemli isimlerinin olumsuz görüşü nedeniyle yönetimin istediği sonuçu alması bir hayli güç gözüküyor. Riva ve Florya'dan 500 milyon dolar gelir bekleyen Özbek'in olumsuz bir karar sonrası istifa edebileceği de kulislerde konuşuluyor. Özbek'in seçim kararı alıp güven tazelemeyi hedeflemesi de ihtimaller dahilinde.



KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Eski başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan yazılı bir açıklama ile bugünkü genel kurul öncesi camiaya mesaj yolladı. Özdoğan, "Mecidiyeköy ve Riva'nın 1/3 ile bugünkü acil ihtiyacımız olan 150 milyon dolar ek kaynağı çok rahatlıkla yaratmış olabilecekken, Riva ve Florya arazilerinin acele ile ve tek paket olarak elden çıkartılma mantığını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

