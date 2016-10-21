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Cimbom’a müjdesi

Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı iyileşti. Trabzon maçında oynuyor. Podolski ve Tolga Ciğerci’de de bir sorun yok

Cimbom’a Sneijder müjdesi
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da sevinci... Hollanda Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Gençlerbirliği maçında oynayamayan Sneijder, dün sabah yapılan antrenmanda takımla çalışmalara başladı. Sneijder yarın takımdaki yerini alabilecek. Sağlık heyeti tarafından önceki gün teste tabi tutulan Podolski ile Tolga Ciğerci'nin de oynamalarına engel her hangi bir durumun olmadığı açıklandı. Sigthorsson dışında takımda eksik oyuncu kalmadı.
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