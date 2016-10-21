Cimbom’a Sneijder müjdesi

Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Sneijder sevinci... Hollanda Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Gençlerbirliği maçında oynayamayan Sneijder, dün sabah yapılan antrenmanda takımla çalışmalara başladı. Sneijder yarın takımdaki yerini alabilecek. Sağlık heyeti tarafından önceki gün teste tabi tutulan Podolski ile Tolga Ciğerci'nin de oynamalarına engel her hangi bir durumun olmadığı açıklandı. Sigthorsson dışında takımda eksik oyuncu kalmadı.
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