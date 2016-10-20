Taraftarla birlikte daha güçlüyüz

İmza gününde taraftarlarla bir araya gelen kaptan Selçuk İnan açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, "Taraftarlarla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Çok yoğun ilgi gösteriyorlar, sağ olsunlar. Hafta sonu Trabzon maçında da desteklerini sürdürsünler. Gerçekten taraftara çok ihtiyacımız var. Onlarla birlikte her zaman daha güçlüyüz. Ve yine onlarla inşallah şampiyon oluruz" dedi.