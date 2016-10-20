Napoli’yi de hakemi de yendik

Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. hafta maçında Napoli'yi deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, grubunda avantajı ele geçirirken, karşılaşmanın Rus hakemi Sergei Karasev ilginç kararlarıyla maça damga vuran isimlerden birisi oldu. İlk yarıda iyi bir yönetim gösteren Karasev, 49. dakikada Mertens'in ince hareketini süzemedi. Kaleci Fabri'yi görür görmez kendisini yere bırakmaya başlayan Mertens'in bu hareketine Karasev penaltı noktasını gösterdi. Ancak Fabri bu haksız penaltıda Insigne'nin vuruşunu güzel bir refleksle çıkartmayı başardı. Topa hakim olan ve Napoli'nin hızını kesmeyi başaran Beşiktaş, 68. dakikada yine hakem engeline takıldı. Bu dakikada yine Mertens, kaleye uzak sayılacak bir noktada kendini yere bıraktı.



BAŞKAN ORMAN: BU PENALTILAR BÜYÜK AYIP

Pozizyonda Caner Erkin'in cılız bir teması olsa da rakibini yere düşürecek derecede sert değildi. Ancak Sergei Karasev yine beyaz noktayı gösterdi. Ancak son sözü 85. dakikada Aboubakar söyledi ve Beşiktaş maçı 3-2 kazandı. Maçın ardından konuşan Başkan Fikret Orman, "Hakem maçı vermek için elinden geleni yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde böyle penaltıların çalınması büyük ayıp" dedi.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİ ROT ASYON!

Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Napoli'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, İtalyan rakibine karşı, ligde son oynadıkları Kayserispor maçındaki kadrodan iki ismi değiştirdi. Güneş, Kayserispor maçı kadrosunda yer alan Anderson Talisca ile Cenk Tosun'a bu maçta görev vermezken, bu iki ismin yerine Adriano ve Quaresma'ya şans verdi. Teknik patron Şenol Güneş, Napoli karşısına biraz daha defansif bir takım çıkartmayı tercih etti.



NAPOLİ'DE 2500 BEŞİKTAŞLI

Beşiktaşlı taraftarlar Napoli San Paolo Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurarak Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi maçında yalnız bırakmadı. Napoli taraftarı ise 60 bin kişilk stadı dolduramadı ve yaklaşık 30 bin seyirci stattaki yerini aldı. Sosyal medyadaki siyah- beyazlı taraftarlar takımlarını İtalya'da destekleyen renkdaşlarına övgüler yağdırdı.



ÇİZME'DE ÇİRKİN SALDIRI

Napoli-Beşiktaş maçı öncesi karşılaşma için İtalya'ya giden bazı Türk taraftarlar saldırıya uğradı. Napoli'de bireysel olarak ya da birkaç kişilik gruplar halinde dolaşan Beşiktaşlı taraftarlara şehrin bazı yerlerinde saldırılar olduğu ve bıçak çekildiği öğrenildi.



HEP YAPIYORLAR

Karşılaşmayı takip etmek üzere Napoli'ye giden bazı Türk gazetecilere de bıçak gösterildi. Saldırganlar, polis tarafından uzaklaştırıldı. İtalyan holiganların daha önce de rakip takım taraftarlarına saldırdığı biliniyor. UEFA konuyla ilgili soruşturma açabilir.