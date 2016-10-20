İzlandalılar kıskansın!

İstanbul Valiliği dün yaptığı toplantının ardından yarın oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçına konuk ekip taraftarının girebileceğini açıkladı. Bordo-Mavili taraftarlar aynı şekilde Beşiktaş derbisini de VodafoneArena'da izleyebilecek... Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta kararın ardından sosyal medyadan taraftarlara çok ilginç mesaj yolladı. Usta, Euro 2016'da hem futboluyla, hem de tribün şovlarıyla dikkat çeken İzlanda'ya vurgu yaparak, "Değerli Trabzonsporlular!Taraftara İstanbul yasağı nihayetkalktı. İzlanda'yı kıskandıracakbir organizasyonaimza atmak size çok yakışır" ifadelerine yer verdi. Mesaj kısa sürede yüzlerce kez paylaşıldı.
YÖNETİMDEN EKONOMİK REFORM PAKETİ ÖTE yandan Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, ekonomik olarak ise önemli atılım içerisine girdi. Geçtiğimiz günlerde bir bankadan 265 milyon TL'lik kredi çekerek bunun 55 MilyonTL'si ile kısa vadeli sıkışmış borçları ödedi. Paranın 210 milyonTL'lik bölümüyle ise farklı bankalara ait borçları yapılandıran yönetim, farklı projelerle kulübü ekonomik olarak daha da rahata erdirmeyi amaçlıyor.
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