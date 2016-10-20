  1. Kaptan konuşuyor!
  2. Braga’ya Mevlanalı karşılama!

İzlandalılar kıskansın!

Usta, G.Saray maçının Trabzon taraftar-ı na açılmasıyla ilgili olarak, “İzlanda’y ı kıskandıracak bir organizasyona imza atmak taraftara çok yakışır” dedi

İzlandalılar kıskansın!
İstanbul Valiliği dün yaptığı toplantının ardından yarın oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçına konuk ekip taraftarının girebileceğini açıkladı. Bordo- Mavili taraftarlar aynı şekilde Beşiktaş derbisini de Vodafone Arena'da izleyebilecek... Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta kararın ardından sosyal medyadan taraftarlara çok ilginç mesaj yolladı. Usta, Euro 2016'da hem futboluyla, hem de tribün şovlarıyla dikkat çeken İzlanda'ya vurgu yaparak, "Değerli Trabzonsporlular! Taraftara İstanbul yasağı nihayet kalktı. İzlanda'yı kıskandıracak bir organizasyona imza atmak size çok yakışır" ifadelerine yer verdi. Mesaj kısa sürede yüzlerce kez paylaşıldı.

YÖNETİMDEN EKONOMİK REFORM PAKETİ
ÖTE yandan Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, ekonomik olarak ise önemli atılım içerisine girdi. Geçtiğimiz günlerde bir bankadan 265 milyon TL'lik kredi çekerek bunun 55 Milyon TL'si ile kısa vadeli sıkışmış borçları ödedi. Paranın 210 milyon TL'lik bölümüyle ise farklı bankalara ait borçları yapılandıran yönetim, farklı projelerle kulübü ekonomik olarak daha da rahata erdirmeyi amaçlıyor.

Yunus Emre SEL
Etiketler: ,
  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar