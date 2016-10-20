İzlandalılar kıskansın!

İstanbul Valiliği dün yaptığı toplantının ardından yarın oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçına konuk ekip taraftarının girebileceğini açıkladı. Bordo- Mavili taraftarlar aynı şekilde Beşiktaş derbisini de Vodafone Arena'da izleyebilecek... Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta kararın ardından sosyal medyadan taraftarlara çok ilginç mesaj yolladı. Usta, Euro 2016'da hem futboluyla, hem de tribün şovlarıyla dikkat çeken İzlanda'ya vurgu yaparak, "Değerli Trabzonsporlular! Taraftara İstanbul yasağı nihayet kalktı. İzlanda'yı kıskandıracak bir organizasyona imza atmak size çok yakışır" ifadelerine yer verdi. Mesaj kısa sürede yüzlerce kez paylaşıldı.



YÖNETİMDEN EKONOMİK REFORM PAKETİ

ÖTE yandan Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, ekonomik olarak ise önemli atılım içerisine girdi. Geçtiğimiz günlerde bir bankadan 265 milyon TL'lik kredi çekerek bunun 55 Milyon TL'si ile kısa vadeli sıkışmış borçları ödedi. Paranın 210 milyon TL'lik bölümüyle ise farklı bankalara ait borçları yapılandıran yönetim, farklı projelerle kulübü ekonomik olarak daha da rahata erdirmeyi amaçlıyor.



Yunus Emre SEL